पंजाब में ‘बदले की राजनीति’ का आरोप: राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, AAP सरकार की शिकायत की

आम आदमी पार्टी (AAP) के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। इस दलबदल के बाद पंजाब पुलिस और राज्य प्रशासन की ओर से इन नेताओं पर सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जिसके तहत संदीप पाठक के खिलाफ दो गैर-जमानती प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राजेंद्र गुप्ता से जुड़े ट्राइडेंट ग्रुप के ठिकानों पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा छापेमारी की गई है और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। भाजपा और इन नेताओं ने इसे "बदले की राजनीति" करार देते हुए राष्ट्रपति से भी इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।