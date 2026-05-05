5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पंजाब में ‘बदले की राजनीति’ का आरोप: राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, AAP सरकार की शिकायत की

Raghav Chadha News : आम आदमी पार्टी (AAP) से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 05, 2026

Raghav Chadha Meets President

IANS- Photo

Raghav Chadha News : आम आदमी पार्टी (AAP) से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

संवैधानिक अधिकारों के हनन का दावा मीडिया से बातचीत में राघव चड्ढा ने कहा कि जो सांसद अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी से अलग हुए और भाजपा में विलय किया, उन्हें अब पंजाब सरकार निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल उन सांसदों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी नेतृत्व से असहमति जताई थी।

राष्ट्रपति के सामने रखीं चिंताएं

चड्ढा ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को पंजाब के इन ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराया और अपनी चिंताएं सीधे उनके सामने रखीं। गौरतलब है कि हाल ही में राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों ने आप (AAP) का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद राज्यसभा सभापति ने उनके भाजपा में विलय को मंजूरी दी थी। सियासी टकराव तेजयह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पंजाब पुलिस ने भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है, जिसे भाजपा ने 'राजनीतिक उत्पीड़न' करार दिया है। दूसरी ओर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इन घटनाक्रमों के बीच राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, जिससे राज्य की राजनीति में टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

बदले की कार्रवाई का आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। इस दलबदल के बाद पंजाब पुलिस और राज्य प्रशासन की ओर से इन नेताओं पर सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जिसके तहत संदीप पाठक के खिलाफ दो गैर-जमानती प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राजेंद्र गुप्ता से जुड़े ट्राइडेंट ग्रुप के ठिकानों पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा छापेमारी की गई है और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। भाजपा और इन नेताओं ने इसे "बदले की राजनीति" करार देते हुए राष्ट्रपति से भी इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें

7 AAP सांसद अब BJP में: राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान, चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में क्या होगा असर?
राष्ट्रीय
Bhagwant Mann Slams Raghav Chadha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Published on:

05 May 2026 11:43 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / पंजाब में ‘बदले की राजनीति’ का आरोप: राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, AAP सरकार की शिकायत की

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

24 घंटे के अंदर कैसे बदल गए अवध ओझा? बंगाल चुनाव परिणाम पर कर गए थे जल्दबाजी, अब ट्वीट हो रहा वायरल

Avadh Ojha Bengal Election
नई दिल्ली

केरल में कांग्रेस की जीत में पायलट की भूमिका रही अहम

Sachin Pilot
नई दिल्ली

जहां सबसे ज्यादा नाम कटे, वहां टीएमसी का दबदबा बरकरार

नई दिल्ली

दिल्ली और बंगाल में BJP की जीत पर अरविंद केजरीवाल की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

West Bengal Election Results 2026
राष्ट्रीय

असम में प्रियंका को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना भी काम नहीं आया

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.