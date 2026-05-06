3 day truck strike Delhi: दिल्ली में 3 दिन की ट्रक हड़ताल, फल-सब्जी और दूध की सप्लाई पर पड़ेगा असर

यूनियनों का तर्क है कि ईसीसी केवल उन ट्रकों पर लगना चाहिए जो दिल्ली का उपयोग सिर्फ एक ट्रांजिट रूट के रूप में करते हैं। जो वाहन दिल्ली के नागरिकों के लिए राशन और अन्य जरूरी सामान लेकर आते हैं, उन्हें इस दंड से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, BS-4 वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर ऑपरेटरों का कहना है कि 2020 तक पंजीकृत लगभग 17 लाख वाहन इससे प्रभावित होंगे, जो कोरोना काल के कारण मात्र चार साल ही चल पाए हैं।