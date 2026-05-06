दिल्ली की हवा में नया खतरा: जहरीली ओजोन गैस का बढ़ता स्तर बना बड़ी चुनौती, प्रदूषण का बदलता दिखा स्वरूप

Ozone Levels in Delhi: दिल्ली की जहरीली हवा इन दिनों ऊपरी तौर पर भले ही साफ नजर आ रही हो, लेकिन यह एक बड़ी और गंभीर समस्या को छिपा रही है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां पिछले कुछ वर्षों में राजधानी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में गिरावट आई है, वहीं ओजोन एक ऐसा प्रदूषक जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन अब अधिक प्रभावी होता जा रहा है।