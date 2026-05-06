DDA Housing Scheme: पूरा हो सकता है दिल्ली में अपने घर का सपना, बिना लॉटरी और 900 फ्लैट्स देगा डीडीए

दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना 2025’ का विस्तार करते हुए नरेला में 900 से अधिक नए फ्लैट लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है।