70 साल के सपा नेता ने 50 साल छोटी लड़की से की चौथी शादी, दूसरी पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

70 साल के सपा नेता ने 50 साल छोटी लड़की से की चौथी शादी
Ghaziabad : शहर के कैला भट्टा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील की चौथी शादी ने कानूनी और पारिवारिक विवाद खड़ा कर दिया है। 70 साल के खलील द्वारा 20 वर्षीय युवती से निकाह करने के बाद उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन ने मोर्चा खोल दिया है और गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
नाजरीन अपने बेटे के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची और आरोप लगाया कि हाजी खलील की यह पुरानी आदत है। उनका दावा है कि खलील शादी करने के बाद बच्चों के होने पर पत्नी को बेसहारा छोड़ देते हैं। नाजरीन के अनुसार, उनका निकाह 1991 में हुआ था, लेकिन तब खलील ने अपनी पहली शादी और आठ बच्चों की बात छिपाई थी। आरोप है कि खलील ने 2010 में तीसरी शादी की थी, लेकिन संतान न होने पर उस पत्नी को तलाक दे दिया। अब चौथी शादी के बाद नाजरीन और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
नाजरीन का आरोप है कि हाजी खलील और उनकी नई पत्नी मिलकर संपत्ति को अपने नाम करने की साजिश रच रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर, हाजी खलील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि शिकायत करने वाली महिला से उनकी कोई वैध शादी ही नहीं हुई है।
हाजी खलील पहले भी कई बार विवादों के घेरे में रहे हैं। दरअसल, उन पर नगर निगम की करीब ₹30 करोड़ की जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने का आरोप है। इतना ही नहीं यह भी आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कर उसे किराए पर चढ़ाया गया था, जिस पर निगम पहले कार्रवाई कर चुका है। बता दें कि वह 1995 और 2000 में इस्लामनगर वार्ड से पार्षद रह चुके हैं।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी तथ्यों और निकाह के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी को पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग