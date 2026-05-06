70 साल के सपा नेता ने 50 साल छोटी लड़की से की चौथी शादी, दूसरी पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

नाजरीन अपने बेटे के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची और आरोप लगाया कि हाजी खलील की यह पुरानी आदत है। उनका दावा है कि खलील शादी करने के बाद बच्चों के होने पर पत्नी को बेसहारा छोड़ देते हैं। नाजरीन के अनुसार, उनका निकाह 1991 में हुआ था, लेकिन तब खलील ने अपनी पहली शादी और आठ बच्चों की बात छिपाई थी। आरोप है कि खलील ने 2010 में तीसरी शादी की थी, लेकिन संतान न होने पर उस पत्नी को तलाक दे दिया। अब चौथी शादी के बाद नाजरीन और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।