दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर घमासान: अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा, कहा- ‘देश की हो रही बेइज्जती’

अरविंद केजरीवाल ने अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो शेयर किया, जिसे मूल रूप से पार्टी विधायक डॉ. अजय दत्त ने साझा किया था। इस वीडियो में अम्बेडकर नगर अस्पताल के ठीक बाहर कूड़े का विशाल ढेर दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या देश की राजधानी ऐसी होनी चाहिए? उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जब विदेशी मेहमान दिल्ली आकर ऐसी बदहाली देखते होंगे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की कितनी बेइज्जती होती होगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि महज एक साल के भीतर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया गया है।