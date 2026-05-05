केरल में कांग्रेस की जीत में पायलट की भूमिका रही अहम

दरअसल, पायलट को ऐसे समय वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर केरल भेजा गया, जब वहां के वरिष्ठ नेताओं के बीच दूरियां स्पष्ट नजर आ रही थी। ऐसे में पायलट ने सभी नेताओं को एकजुट कर पार्टी की जीत के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया।