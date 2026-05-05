24 घंटे के अंदर कैसे बदल गए अवध ओझा? बंगाल चुनाव परिणाम पर कर गए थे जल्दबाजी, अब ट्वीट हो रहा वायरल

आपको बता दें कि बंगाल का चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी ले लेकर सियासी पंडित भी हैरान है। बिहार की तरह यहां का परिणाम देखकर राजनीतिक जानकार हैरान हैं। गौरतलब है कि महज 10 साल पहले 3 सीटों पर सिमटी भाजपा ने जिस तेजी से खुद को बंगाल में स्थापित किया, उसने विपक्षी दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। फिलहाल बीजेपी अपनी इस रणनीतिक जीत का जश्न मना रही है, वहीं अवध ओझा जैसे विश्लेषकों को जनता के मूड को भांपने में नाकाम रहने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।