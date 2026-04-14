‘अब केजरीवाल वकील बन गए हैं’, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तंज; कोर्ट में जज पर सवाल उठाने पर घेरा

जब केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के कार्यक्रमों में जाने का जिक्र किया, तो न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वहां कोई राजनीतिक बयान दिया था? इस पर केजरीवाल ने कहा कि केवल उनकी उपस्थिति ही काफी है। हालांकि, पूरी बहस के बाद जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा था, "आपने बहुत अच्छी बहस की, आप वकील बन सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केजरीवाल की दलीलों से 'रिक्यूजल' (Recusal) से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में काफी कुछ नया सीखा है। फिलहाल, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि वह इस केस की सुनवाई जारी रखेंगी या नहीं।