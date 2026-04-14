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‘अब केजरीवाल वकील बन गए हैं’, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तंज; कोर्ट में जज पर सवाल उठाने पर घेरा

Rekha Gupta Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा- 'अब केजरीवाल वकील बन गए हैं'। कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर सवाल उठाने को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 14, 2026

AI PHOTO

Delhi Excise Policy Case:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट रूम दलीलों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल केजरीवाल साहब वकील हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर लोकतंत्र का निरादर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि जब फैसला पक्ष में आता है तो सब ठीक होता है, लेकिन आज आखिर किस बात का डर सता रहा है कि न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदी में दिए अपने बयान में कहा, 'मैं पूछना चाहती हूं कि जब कुछ आपके पक्ष में होता है, तो आप कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है… आज आपको किस बात का डर सता रहा है कि आपने न्यायपालिका पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है? देश को न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।' उनका यह बयान उन टिप्पणियों के जवाब में आया है जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की बहस से प्रभावित होकर मजाक में उन्हें वकील बनने की सलाह दी थी।

केजरीवाल की दलीलें और RSS का जिक्र

बता दें कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की थी। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए चार प्रमुख कारण गिनाए थे। केजरीवाल ने दलील दी कि जस्टिस शर्मा ने आरएसएस (RSS) से जुड़े 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिससे उन्हें डर है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने भावुक होते हुए कहा था, 'मुझे लगभग दोषी और भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था, केवल सजा सुनानी बाकी रह गई थी।'

जज की प्रतिक्रिया और रोचक बहस

जब केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के कार्यक्रमों में जाने का जिक्र किया, तो न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वहां कोई राजनीतिक बयान दिया था? इस पर केजरीवाल ने कहा कि केवल उनकी उपस्थिति ही काफी है। हालांकि, पूरी बहस के बाद जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा था, "आपने बहुत अच्छी बहस की, आप वकील बन सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केजरीवाल की दलीलों से 'रिक्यूजल' (Recusal) से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में काफी कुछ नया सीखा है। फिलहाल, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि वह इस केस की सुनवाई जारी रखेंगी या नहीं।

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Arvin Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Rekha Gupta

Published on:

14 Apr 2026 03:36 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘अब केजरीवाल वकील बन गए हैं’, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तंज; कोर्ट में जज पर सवाल उठाने पर घेरा

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