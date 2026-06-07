Delhi Hotel Fire: आग लगते ही बिजली का मेन स्विच बंद कर भाग गया था कुक, 6 घंटे पूछताछ के बाद किया कबूल

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के हौज रानी इलाके के फ्लोरिश स्टे होटल में 3 जून को हुए भीषण अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 13 विदेशी शामिल थे। अब शनिवार को इस मामले में पुलिस ने होटल के कुक केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने एक बड़ा खुलासा किया। कुक ने बताया कि आग लगने के बाद उसने होटल की मेन बिजली सप्लाई का स्विच बंद कर दिया था और वहां से भाग गया था। आपको बता दें कि इस मामले में पहले भी कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। जांच में होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस होटल के मालिक लवकेश बजाज को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच लगातार जारी है।