Shraddha Walkar Murder Case: 35 टुकड़ों में मिली थी श्रद्धा की लाश, अब केस में गूगल और मेटा की गवाही पर कोर्ट का बड़ा फैसला

श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में भले ही अदालत ने तकनीकी आधार पर मौजूदा अर्जी को खारिज कर दिया हो, लेकिन जुलाई 2025 से लागू नए EE-VC (Evidence Examination through Video Conferencing) नियम अभियोजन पक्ष के लिए राहत लेकर आए हैं। पहले 2021 के नियमों के तहत किसी भी विदेशी गवाह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज कराने के लिए आरोपी की सहमति अनिवार्य थी। इसी प्रावधान का हवाला देते हुए बचाव पक्ष लगातार वीडियो गवाही का विरोध कर रहा था और विदेशी गवाहों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने की मांग कर रहा था। हालांकि, नए नियमों में आरोपी की सहमति वाली इस शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे भविष्य में विदेशी गवाहों की वीडियो गवाही दर्ज कराने की प्रक्रिया अधिक आसान हो सकती है।