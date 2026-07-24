मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खबर, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को घोषणा की थी कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। उस समय राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रखने की बात कही गई थी। हालांकि, शुक्रवार को जारी नए अपडेट के अनुसार, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे।