CJP Protest: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सीजेपी-सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक खत्म, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच पार्टी



करीब एक घंटे तक चली बैठक के दौरान सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी तीन प्रमुख मांगों को एक बार फिर सरकार के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सौरभ दास और आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। साथ ही, नीट पेपर लीक से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले 20 से अधिक लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की बात रखी। इसके अलावा, आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग भी की गई।