24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP Protest: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सीजेपी-सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक खत्म, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच पार्टी

Cockroach Janta Party: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सीजेपी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब 50 मिनट तक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल हुए।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jul 24, 2026

CJP Protest

सीजेपी-सरकार बैठक(फोटो-ANI)

CJP Government Talk: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सीजेपी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच लगभग 50 मिनट तक अहम बैठक हुई। बैठक समाप्त होने के बाद इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल हुए, जबकि सरकार का प्रतिनिधित्व जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच पार्टी


करीब एक घंटे तक चली बैठक के दौरान सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी तीन प्रमुख मांगों को एक बार फिर सरकार के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सौरभ दास और आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। साथ ही, नीट पेपर लीक से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले 20 से अधिक लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की बात रखी। इसके अलावा, आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग भी की गई।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jul 2026 02:55 pm

Published on:

24 Jul 2026 02:55 pm

Hindi News / National News / CJP Protest: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सीजेपी-सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक खत्म, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच पार्टी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिना इजाजत सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court, Supreme Court Order, Court Live Streaming, Court Proceedings, Court Video, Social Media, High Court,
राष्ट्रीय

केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक विधेयक में संशोधन को मंजूरी, अगले हफ्ते सदन में पेश हो सकता है बिल

Modi Cabinet Expansion
राष्ट्रीय

Bar Council of India: महिला आरक्षण के नाम पर सीटें बढ़ाने के BCI फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI ने अगले हफ्ते सुनवाई तय की

Supreme Court BCI case
राष्ट्रीय

SIR ड्यूटी पर दिल्ली हाई कोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार, पूछा- क्या आर्टिकल 324 के नाम पर जो चाहे करेंगे?

delhi high court
राष्ट्रीय

मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खबर, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

New Delhi Metro Station closed until further orders.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.