CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान को हटाए बिना संसद में चर्चा नहीं, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Rahul Gandhi demands Dharmendra Pradhan resignation: संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक इस मुद्दे पर किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुझाव पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए।