बिना इजाजत सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें अदालत की कार्यवाही के वीडियो को बिना अनुमति सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने तथा उससे कमाई करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकारों से पूछा है कि कोर्ट की रिकॉर्डिंग के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने और कोर्ट की कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है।