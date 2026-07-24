’26 जुलाई को जंतर-मंतर पर पीटेंगे’, CJP के छात्र आंदोलन को ‘हिंदू रक्षा दल’ के पिंकी चौधरी की धमकी

पिंकी चौधरी ने धरने में शामिल लोगों की तुलना देश विरोधी तत्वों से करते हुए विपक्षी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए उन्हें भी सीधी धमकी दी। पिंकी चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर रावण, जो अभी सिर्फ एक छोटा पौधा है और खुद को बहुत बड़ा पेड़ समझ बैठा है, हम उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे।' उन्होंने दावा किया कि वे जंतर-मंतर पर देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करेंगे।