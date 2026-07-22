CJP Protest Case: ‘कोर्ट का समय बर्बाद न करें, हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे’, सुप्रीम कोर्ट का पुलिस बर्बरता पर तत्काल सुनवाई से इनकार

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेपी के वकील ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिका का विशेष उल्लेख (Mentioning) करते हुए मामले को गुरुवार को ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का पुरजोर आग्रह किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनके पास प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता और अत्याचार के स्पष्ट वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें अदालत को देखना चाहिए, लेकिन पीठ ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। सीजेआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अदालत मेंशनिंग स्टेज पर कोई भी वीडियो फुटेज देखने की इच्छुक नहीं है, और जब वकील ने दोबारा वीडियो सबूतों का हवाला देने की कोशिश की, तो पीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हमारा समय बर्बाद न करें, हमें किसी वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही हमारे पास इसे देखने का समय है।'