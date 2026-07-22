किसानों के दिल्ली मार्च के आह्वान से हलचल, नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट, हर वाहन की हो रही जांच

पुलिस टीम आधुनिक उपकरणों के साथ वाहनों की जांच कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों से पूछताछ भी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जांच अभियान के दौरान पुलिस का सहयोग करें, आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें और यातायात नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह एहतियात के तौर पर चलाया जा रहा है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे, यातायात सुचारु रूप से संचालित हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।