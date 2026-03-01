यूपी में क्राइम का एक और एपीसोड खत्म! एक लाख का इनामी गो-तस्कर शहजाद मुठभेड़ में ढेर

पुलिस को सूचना मिली की शहजाद गोकशी की एक और घटना को अंजाम देने जा रहा है। इसकी लोकेशन मिर्जापुर थाना क्षेत्र में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस ने बेहट-विकास नगर रोड पर नाकबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हे रुकने का इशारा किया तो पुलिस के ही मुताबिक दोनों भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा शुरू कर दिया। आगे जाकर दोनों ने एक बाग में बाइक घुसा दी। पुलिस ने इन्हे घेर लिया। खुद को घिरता हुआ देखा मुख्य आरोपी शहजाद ने पुलिस टीम पर फायर कर दिए। इस हमले में सिपाही सोमेंद्र और कुलदीप को गोली लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो शहजाद को गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसका साथी फरार हो गया।