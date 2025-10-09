CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

CG Crime: सिविल लाइन इलाके में महासमुंद से खरीदारी करने आए एक कारोबारी से उठाईगिरी हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक भावेश चांडक अपनी कार सीजी 04 एनटी 9993 से महासमुंद से रायपुर पहुंचा।
डूमरतराई थोक बाजार में खरीदारी के बाद नेशनल हाइवे के ढाबे में खाना खा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनलॉक होने का मोबाइल में मैसेज आया। इसके बाद वह कार के पास पहुंचा, तो उसमें रखा बैग नहीं था।
बैग में 6 लाख रुपए रखे थे। इसकी शिकायत उन्होंने सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन किसी भी संदिग्ध को नजर नहीं आने से पुलिस को घटना पर संदेह हुआ।
इसके बाद पुलिस ने भावेश से सख्त पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल किया कि वह अपने दोस्त पंकज राठी के साथ मिलकर उठाईगिरी का फर्जी नाटक रचा था ताकि वह उधारी की रकम लौटाने से बच सके। फिलहाल, मामले में पुलिस ने पंकज राठी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग