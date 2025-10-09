Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

CG Crime: नेशनल हाइवे के ढाबे में खाना खा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनलॉक होने का मोबाइल में मैसेज आया। इसके बाद वह कार के पास पहुंचा, तो उसमें रखा बैग नहीं था।

less than 1 minute read

महासमुंद

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

CG Crime: सिविल लाइन इलाके में महासमुंद से खरीदारी करने आए एक कारोबारी से उठाईगिरी हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक भावेश चांडक अपनी कार सीजी 04 एनटी 9993 से महासमुंद से रायपुर पहुंचा।

डूमरतराई थोक बाजार में खरीदारी के बाद नेशनल हाइवे के ढाबे में खाना खा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनलॉक होने का मोबाइल में मैसेज आया। इसके बाद वह कार के पास पहुंचा, तो उसमें रखा बैग नहीं था।

बैग में 6 लाख रुपए रखे थे। इसकी शिकायत उन्होंने सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन किसी भी संदिग्ध को नजर नहीं आने से पुलिस को घटना पर संदेह हुआ।

इसके बाद पुलिस ने भावेश से सख्त पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल किया कि वह अपने दोस्त पंकज राठी के साथ मिलकर उठाईगिरी का फर्जी नाटक रचा था ताकि वह उधारी की रकम लौटाने से बच सके। फिलहाल, मामले में पुलिस ने पंकज राठी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 10:58 am

Published on:

09 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge Road Accident: एक ही परिवार के 3 की मौत… गौवंश को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, इधर बस से उतरते समय एक की गई जान

खतरनाक सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा

किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा(photo-patrika)
महासमुंद

CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

भीषण सड़क हादसा (File Photo)
महासमुंद

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क(photo-patrika)
महासमुंद

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन…

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन...(photo-patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.