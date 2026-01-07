7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भिंड

तेज गति से बस दौड़ा रहा था चालक, कई बार टोका नहीं माना, खड़े डंपर में मारी टक्कर, 40 यात्री घायल

बस में सवार महिलाओं ने बताया कि चालक अनियंत्रित गति से बस को चलाते हुए लहरा रहा था। उसे रास्ते में 20 बार टोका, लेकिन माना नहीं और भिण्ड नगर के बाहर आरटीओ बैरियर के पास एक खड़े डंपर में बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चीख-पुकार मच गई।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Jan 07, 2026

bhind accident

भिण्ड तेज रफ्तार और अनियंत्रित यात्री बस देहात थाना क्षेत्र में इटावा रोड पर आरटीओ बैरियर के पास खड़े डंपर में टकरा गई, जिससे उसमें सवार करीब 40 लोग घायल हो गए। ज्यादा चोट वाले 25 लोग जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बस में सवार महिलाएं, पुरुष और बच्चे फूप में अजीत शाक्य के यहां पछ देकर लौट रहे थे। बस में सवार अधिकांश लोग आपस में रिश्तेदार और परिवार के हैं। पोरसा के पास मठियापुरा से सुग्रीव शाक्य अपनी बहन लवली शाक्य के यहां बेटा पैदा होने पर परिवार और रिश्तेदारों के साथ पछ देने गए थे। दोपहर बाद करीब चार बजे से बस से चले थे और पछ देने के बाद रात 8.30 बजे से फूप से वापस पोरसा जा रहे थे।

बस में सवार महिलाओं ने बताया कि चालक अनियंत्रित गति से बस को चलाते हुए लहरा रहा था। उसे रास्ते में 20 बार टोका, लेकिन माना नहीं और भिण्ड नगर के बाहर आरटीओ बैरियर के पास एक खड़े डंपर में बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। ज्यादा घायल लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में सवार होकर आ रही सीता शाक्य ने बताया कि वे अपनी ननद लवली पत्नी अजीत शाक्य के यहां बेटा पैदा होने पर पछ देकर लौट रहे थे, तभी े हादसा हो गया।

यह घायल पहुंचे अस्पताल

घायलों में पोरसा के मठीपुरा निवासी 50 वर्षीय साधूराम पुत्र संपत शाक्य के दोनों पैर टूट गए हैं। जबकि बीटीआई रोड भिण्ड निवासी 68 वर्षीय जुग्गीलाल पुत्र सुतरीशाक्य के दौनों पैर और एक हाथ में गंभीर चोट है। पोरसा निवासी 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी पप्पू शाक्य, 55 वर्षीय एहबरन शाक्य पुत्र मातादीन शाक्य, पोरसा, 32 वर्षीय ममता पत्नी सुरेश शाक्य, मनीपुरा, उनकी बेटी 19 वर्षीय सोनम शाक्य, आठ वर्षीय छवि पुत्री सुग्रीव शाक्य, 65 वषभ््रय बसंतलाल पुत्र मुंशीलाल पोरसा, 56 वर्षीय टुंडे पुत्र मंगल ङ्क्षसह निवासी देवरी, मेहगांव, 72 वर्षीय आशाराम पुत्र पातराम शाक्य, निवासी यादव नगर भिण्ड, पांच वर्षीय तान्या पुत्र रवि शाक्य निवासी पोरसा के पेट में चोट एवं 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी साधूराम शाक्य निवासी पोरसा गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा सुरेश पुत्र वटी राम उमर 43 साल निवासी बनी का पूरा मेहगांव, शारदा उम्र 45 साल पति संजू निवासी देवरी मेहगांव, राजाराम उमर 60 साल पुत्र छोटेलाल निवासी पोरसा, काजल पुत्री सियाराम उम्र 16 साल निवासी हमीरपुरा , अंगूरी उम्र 45 साल पति राजाराम निवासी पोरसा, किशन लाल उमर 80 साल पुत्र छोटेलाल निवासी मटियापुरा में पोरसा, अशोक कुमार 50 साल पुत्र छोटेलाल निवासी मटियापुरा पोरसा, रामविलास उम्र 45 साल पुत्र मंगल सिंह निवासी मटियापुरा, किशन लाल उमर 70 निवासी पोरसा भी घायल हुए हैं।

ये भी पढ़ें

नए साल में मिलेंगी ’50 सड़कों’ की सौगात, 56 गांवों तक पहुंचेगी ‘पक्की रोड’
भिंड
Public Works Department 50 paved roads construction bhind rural areas mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 12:23 am

Published on:

07 Jan 2026 12:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / तेज गति से बस दौड़ा रहा था चालक, कई बार टोका नहीं माना, खड़े डंपर में मारी टक्कर, 40 यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

23700 करोड़ में बनेगी एक्सप्रेस-वे सड़क, UP-राजस्थान की दूरी घटेगी, गांवों से ली जाएगी जमीन

Atal Progress Way Road construction up rajasthan distance get reduced mp news
भिंड

जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण ने घंटा, घडिय़ाल बजाकर निकाली रैली

भिण्ड. जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण ने इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन से इंदौर में 14 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा के बीमार होने के विरोध में घंटा और घडिय़ाल बजाकर रैली निकालकर सांसद के बंगले पर विरोध प्रदर्शन का नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।
भिंड

आधार अटका तो पेंशन भटकी, चार माह से 5 हजार बुजुर्गों की पेंशन बंद

bhind news
भिंड

नए साल में मिलेंगी ’50 सड़कों’ की सौगात, 56 गांवों तक पहुंचेगी ‘पक्की रोड’

Public Works Department 50 paved roads construction bhind rural areas mp news
भिंड

नए साल पर बताया लेखाजोखा, 15 दिन में होगी नल जल आपूर्ति शुरू

नए साल पर बताया लेखाजोखा, 15 दिन में होगी नल जल आपूर्ति शुरू
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.