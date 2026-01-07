तेज गति से बस दौड़ा रहा था चालक, कई बार टोका नहीं माना, खड़े डंपर में मारी टक्कर, 40 यात्री घायल

घायलों में पोरसा के मठीपुरा निवासी 50 वर्षीय साधूराम पुत्र संपत शाक्य के दोनों पैर टूट गए हैं। जबकि बीटीआई रोड भिण्ड निवासी 68 वर्षीय जुग्गीलाल पुत्र सुतरीशाक्य के दौनों पैर और एक हाथ में गंभीर चोट है। पोरसा निवासी 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी पप्पू शाक्य, 55 वर्षीय एहबरन शाक्य पुत्र मातादीन शाक्य, पोरसा, 32 वर्षीय ममता पत्नी सुरेश शाक्य, मनीपुरा, उनकी बेटी 19 वर्षीय सोनम शाक्य, आठ वर्षीय छवि पुत्री सुग्रीव शाक्य, 65 वषभ््रय बसंतलाल पुत्र मुंशीलाल पोरसा, 56 वर्षीय टुंडे पुत्र मंगल ङ्क्षसह निवासी देवरी, मेहगांव, 72 वर्षीय आशाराम पुत्र पातराम शाक्य, निवासी यादव नगर भिण्ड, पांच वर्षीय तान्या पुत्र रवि शाक्य निवासी पोरसा के पेट में चोट एवं 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी साधूराम शाक्य निवासी पोरसा गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा सुरेश पुत्र वटी राम उमर 43 साल निवासी बनी का पूरा मेहगांव, शारदा उम्र 45 साल पति संजू निवासी देवरी मेहगांव, राजाराम उमर 60 साल पुत्र छोटेलाल निवासी पोरसा, काजल पुत्री सियाराम उम्र 16 साल निवासी हमीरपुरा , अंगूरी उम्र 45 साल पति राजाराम निवासी पोरसा, किशन लाल उमर 80 साल पुत्र छोटेलाल निवासी मटियापुरा में पोरसा, अशोक कुमार 50 साल पुत्र छोटेलाल निवासी मटियापुरा पोरसा, रामविलास उम्र 45 साल पुत्र मंगल सिंह निवासी मटियापुरा, किशन लाल उमर 70 निवासी पोरसा भी घायल हुए हैं।