रात में ठंड लगी तो दीवार तोड़कर शराब के ठेके से चुराई बोतलें !

इसके बाद पुलिस ने तीन आरोपी चोरों का पता लगा लिया। मंगलवार रात पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो घेराबंदी कर ली गई। मेरठ पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके एवज में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई तो अमजद के पैर में गोली लगी जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके साथी अजीम और चाहत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां इन्हे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके फरार साथियों की तलाश कर रही है।