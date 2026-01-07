रात में ठंड लगी तो दीवार तोड़कर शराब के ठेके से चुराई बोतलें !

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Crime : मेरठ पुलिस ने ठेके की दीवार तोड़कर शराब ( Liquor ) की बोतलें चोरी करने वाले आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पुलिस पूछताछ में कथित तौर बताया है कि रात में शीत लहर चल रही थी। जब ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो शराब के ठेके की दीवार तोड़कर वहां से शराब की बोतले चोरी कर ली।
पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ चोरी की हुई कुछ शराब की बोतलें और कैश बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम अमजद, चाहत और अजीम बताए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब छह हजार रुपये कैश भी बरामद किया है। इनके साथी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक पूछताछ में यही जानकारी मिली है कि इन तीनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सरधना रोड पर दौराला सीओ का ऑफिस है। यहां कुछ ही दूरी पर शराब का ठेका है। इस ठेके के मालिक राजकुमार ने ठेके के अंदर थैफ्ट अलार्म सिस्टम लगवा रखा था। सोमवार देर रात अचानक राजकुमार के मोबाइल फोन पर अलार्म बजा तो वह सकपकाकर जग गए। तुरंत वह पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तो ठेके के पीछे की दीवार में कुंबल लगा हुआ था और शराब व कैश गायब था।
इसके बाद पुलिस ने तीन आरोपी चोरों का पता लगा लिया। मंगलवार रात पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो घेराबंदी कर ली गई। मेरठ पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके एवज में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई तो अमजद के पैर में गोली लगी जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके साथी अजीम और चाहत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां इन्हे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके फरार साथियों की तलाश कर रही है।
