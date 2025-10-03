म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में विजयादशमी पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया। म्यूनिस्पल स्कूल में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक असीस कौर ने अपनी गीतों से समां बांधा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखा गया।
यहां पहली बार एआई पद्धति से हुई आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहा। देर रात विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। स्टेट हाईस्कूल व कमला कॉलेज ग्राउंड में भी रावण के पुतले का दहन किया गया।
गुरुवार शाम से म्यूनिस्पल स्कूल मैदान में मुंबई से पहुंची पार्श्व गायिका असीस कौर को सुनने और दहशरा उत्सव देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। यहां तकरीबन मैदान दर्शकों से खचाखच भरी रहीं। इसके अलावा लोग फ्लाईओवर सहित आसपास जहां जगह मिली वहां से कार्यक्रम का आनंद लिया।
उधर स्टेट स्कूल ग्राउंड में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम भी अच्छी-खांसी भीड़ रही। यहां मुंबई से पहुंची सावंत द बैंड पार्टी ने संगीतमय प्रस्तुति दी। देर रात तक गीतों की महफिल सजी रही।
गुरुवार को राजनांदगांव पहुंची असीस कौर देहली पब्लिक स्कूल के बच्चों से मिलने पहुंचीं। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनांदगांव में प्रस्तुति देने के लिए खासा उत्साहित हैं। अपने 10 साल के कॅरियर के सभी गीतों का श्रृंखला वे यहां प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि वह अपने गीतों के माध्यम से संस्कारधानी की जनता के दिलों तक पहुंचना चाहती हैं।
अपने कॅरियर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने गुरुबाणी गाकर गायिकी की शुरुआत की। मुंबई तक पहुंचकर प्लेबैक सिंगर बनने में माता-पिता ने सहयोग और आशीर्वाद दिया। युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपनी मंजिल को पाने के लिए सच्चे मन से मेहनत करिए और हमेशा पॉजीटिव रहकर काम करिए। सफलता जरूर मिलेगी।
शहर सहित गांवों में गुरुवार को भी मनोकामना ज्योत जंवारा और माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवमीं बुधवार को भी सुबह से लेकर देर रात तक माता को सेवा जसगीतों के माध्यम से विदाई देने का सिलसिला चलता रहा। ज्योत-जंवारा और प्रतिमाओं को शहर के तालाबों में विसर्जित किया गया। माता की प्रतिमाओं को मोहारा में शिवनाथ नदी किनारे बने कुंड में भी विसर्जित किया गया।
