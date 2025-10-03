Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा

CG News: म्यूनिस्पल स्कूल में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक असीस कौर ने अपनी गीतों से समां बांधा।

2 min read

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा(photo-patrika)

म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में विजयादशमी पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया। म्यूनिस्पल स्कूल में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक असीस कौर ने अपनी गीतों से समां बांधा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखा गया।

यहां पहली बार एआई पद्धति से हुई आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहा। देर रात विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। स्टेट हाईस्कूल व कमला कॉलेज ग्राउंड में भी रावण के पुतले का दहन किया गया।

CG News: स्टेट स्कूल व कमला कॉलेज मैदान में भी आयोजन

गुरुवार शाम से म्यूनिस्पल स्कूल मैदान में मुंबई से पहुंची पार्श्व गायिका असीस कौर को सुनने और दहशरा उत्सव देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। यहां तकरीबन मैदान दर्शकों से खचाखच भरी रहीं। इसके अलावा लोग फ्लाईओवर सहित आसपास जहां जगह मिली वहां से कार्यक्रम का आनंद लिया।

उधर स्टेट स्कूल ग्राउंड में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम भी अच्छी-खांसी भीड़ रही। यहां मुंबई से पहुंची सावंत द बैंड पार्टी ने संगीतमय प्रस्तुति दी। देर रात तक गीतों की महफिल सजी रही।

गुरुबाणी गाकर गायिकी की शुरुआत

गुरुवार को राजनांदगांव पहुंची असीस कौर देहली पब्लिक स्कूल के बच्चों से मिलने पहुंचीं। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनांदगांव में प्रस्तुति देने के लिए खासा उत्साहित हैं। अपने 10 साल के कॅरियर के सभी गीतों का श्रृंखला वे यहां प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि वह अपने गीतों के माध्यम से संस्कारधानी की जनता के दिलों तक पहुंचना चाहती हैं।

अपने कॅरियर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने गुरुबाणी गाकर गायिकी की शुरुआत की। मुंबई तक पहुंचकर प्लेबैक सिंगर बनने में माता-पिता ने सहयोग और आशीर्वाद दिया। युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपनी मंजिल को पाने के लिए सच्चे मन से मेहनत करिए और हमेशा पॉजीटिव रहकर काम करिए। सफलता जरूर मिलेगी।

प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया

शहर सहित गांवों में गुरुवार को भी मनोकामना ज्योत जंवारा और माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवमीं बुधवार को भी सुबह से लेकर देर रात तक माता को सेवा जसगीतों के माध्यम से विदाई देने का सिलसिला चलता रहा। ज्योत-जंवारा और प्रतिमाओं को शहर के तालाबों में विसर्जित किया गया। माता की प्रतिमाओं को मोहारा में शिवनाथ नदी किनारे बने कुंड में भी विसर्जित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: डोंगरगढ़ में 901 ज्योति कलशों का विसर्जन, श्रद्धालुओं की भीड़ से डेढ़ तक घंटे रुकीं ट्रेनें…

CG News: डोंगरगढ़ में 901 ज्योति कलशों का विसर्जन, श्रद्धालुओं की भीड़ से डेढ़ तक घंटे रुकीं ट्रेनें...(photo-patrika)
राजनंदगांव

नाबालिग को शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल
राजनंदगांव

सुरक्षाबलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली

भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा! फिर खून से लाल हुई सड़क, मोटर साइकिल सवार 2 घायल, एक की मौत

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.