म्युनिस्पल में गीतों की महफिल सजी! शहर में असीस कौर के सुर और एआई आतिशबाजी के संग मना हाईटेक दशहरा

शहर सहित गांवों में गुरुवार को भी मनोकामना ज्योत जंवारा और माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवमीं बुधवार को भी सुबह से लेकर देर रात तक माता को सेवा जसगीतों के माध्यम से विदाई देने का सिलसिला चलता रहा। ज्योत-जंवारा और प्रतिमाओं को शहर के तालाबों में विसर्जित किया गया। माता की प्रतिमाओं को मोहारा में शिवनाथ नदी किनारे बने कुंड में भी विसर्जित किया गया।