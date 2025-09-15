Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: दोस्तों के साथ पिकनिक बना मातम, युवक की शिवनाथ नदी में डूबकर मौत…

CG News: छत्तीसगढ़ में नदियों में डूबने से होने वाले हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शिवनाथ नदी का है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

CG News: दोस्तों के साथ पिकनिक बना मातम, युवक की शिवनाथ नदी में डूबकर मौत...(photo-patrika)
CG News: दोस्तों के साथ पिकनिक बना मातम, युवक की शिवनाथ नदी में डूबकर मौत...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में नदियों में डूबने से होने वाले हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शिवनाथ नदी का है, जहां दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की तलाश के लिए लगातार 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

CG News: 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार, युवक नहाने के दौरान नदी के तेज बहाव में बह गया और गहरे पानी में समा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। लंबे प्रयासों के बाद शव बरामद किया गया।गौरतलब है कि इस साल 2025 में शिवनाथ नदी में डूबने का यह तीसरा बड़ा हादसा है।

अब नहीं सुनाई देती कांव-कांव, रासायनिक खाद ने बदल दी पक्षियों की दुनिया, कौए और कोयल हुए दुर्लभ… जानें बचाव के तरीके
Patrika Special News
नहीं सुनाई देती कांव-कांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

इससे पहले अगस्त में सिरसा चौकी क्षेत्र में एक युवक और अप्रैल में सुरगी चौकी क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का तेज बहाव, गहरे गड्ढे और तैराकी न जानने के कारण ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना सुरक्षा नदी में न उतरने की अपील की है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: दोस्तों के साथ पिकनिक बना मातम, युवक की शिवनाथ नदी में डूबकर मौत…

