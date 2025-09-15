CG News: दोस्तों के साथ पिकनिक बना मातम, युवक की शिवनाथ नदी में डूबकर मौत…

इससे पहले अगस्त में सिरसा चौकी क्षेत्र में एक युवक और अप्रैल में सुरगी चौकी क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का तेज बहाव, गहरे गड्ढे और तैराकी न जानने के कारण ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना सुरक्षा नदी में न उतरने की अपील की है।