Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम ने की तैयारी, बप्पा की बड़ी प्रतिमाएं शिवनाथ में होंगी विसर्जित

नव जागृति गणेश उत्सव समिति, खुर्सीपार, श्रीराम चौक के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि कमेटी ने यह निर्णय इस वजह से लिया, ताकि नगर निगम, भिलाई के तालाब को सुरक्षित रखने कोई पहल करे। उन्होंने बताया कि पंडाल के करीब कुंड बनाने का काम शुरू किया गया है। इसमें प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। उसके पहले भगवान की प्रतिमा पर भक्त जल चढ़ा सकते हैं। यहां गणेश भगवान की प्रतिमा को विसर्जित होते हुए पूरा खुर्सीपार देख सकेगा। नदी या तालाब में महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। यहां वे भी विसर्जन में शामिल हो पाएंगी।