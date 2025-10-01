नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा! फिर खून से लाल हुई सड़क, मोटर साइकिल सवार 2 घायल, एक की मौत

Road Accident: राजनांदगांव जिले में नवरात्रि के आखिरी दिन एक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यह दुर्घटना चिचोला और पाटेकोहरा के पास हुई। बताया जा रहा है कि हादसे में मोटर साइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही हाइवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रयास किया।