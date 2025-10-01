Patrika LogoSwitch to English

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा! फिर खून से लाल हुई सड़क, मोटर साइकिल सवार 2 घायल, एक की मौत

Road Accident: राजनांदगांव में नवरात्रि के आखिरी दिन चिचोला-पाटेकोहरा के पास सड़क हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)

Road Accident: राजनांदगांव जिले में नवरात्रि के आखिरी दिन एक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यह दुर्घटना चिचोला और पाटेकोहरा के पास हुई। बताया जा रहा है कि हादसे में मोटर साइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही हाइवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रयास किया।

गंभीर रूप से घायल मोहित, अजय और रोहित (आयु 22-28 वर्ष) को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा तेज रफ्तार और सड़क पर असावधानी के कारण हुआ। दुर्घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।

Road Accident: पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारण हाइवे पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2025 12:53 pm

Published on:

01 Oct 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा! फिर खून से लाल हुई सड़क, मोटर साइकिल सवार 2 घायल, एक की मौत

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

