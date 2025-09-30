Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी

NEET Counselling 2025: रायपुर मेडिकल कॉलेजों में दूसरे व आखिरी राउंड में एमबीबीएस में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को पढ़ाई करनी होगी। वे सीट नहीं छोड़ पाएंगे।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 30, 2025

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी(photo-patrika)

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी(photo-patrika)

NEET Counselling 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर मेडिकल कॉलेजों में दूसरे व आखिरी राउंड में एमबीबीएस में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को पढ़ाई करनी होगी। वे सीट नहीं छोड़ पाएंगे। अगर वे सीट छोड़ते हैं तो आरक्षित वर्ग के छात्रों को 20 लाख व अनारक्षित वर्ग को 25 लाख रुपए की भारी-भरकम पेनल्टी पटानी होगी।

प्रदेश में दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। छात्रों को 30 सितंबर तक एडमिशन लेना होगा। प्रदेश के 15 में 14 मेडिकल कॉलेजों की 2180 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले राउंड का प्रवेश 23 अगस्त को पूरा हो गया था। अब दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

NEET Counselling 2025: दूसरे राउंड की काउंसलिंग आज खत्म

मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार, दूसरे व आखिरी राउंड में सीट छोड़ने पर पेनल्टी का प्रावधान इसलिए किया गया है, क्योंकि एडमिशन के लिए तीसरे राउंड में मापअप व चौथे राउंड में स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही रहता है। आखिरी यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश लेने वाले छात्र भी सीट नहीं त्याग सकते, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग खत्म हो जाती है।

एडमिशन की आखिरी तारीख के बाद बची सीटें लैप्स हो जाती हैं। हालांकि एमबीबीएस कोर्स में एक भी सीटें लैप्स नहीं होती। इस कोर्स में एक-एक सीट के लिए मारामारी है। चूंकि एमबीबीएस करने के बाद छात्र नीट पीजी के माध्यम से एमडी-एमएस कोर्स में प्रवेश लेते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद वे विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाते हैं। कई छात्र एमडी-एमएस के नीट एसएस यानी सुपर स्पेशलिटी की तैयारी कर डीएम-एमसीएच कोर्स में प्रवेश लेते हैं।

देरी से मान्यता, 4 साल पहले 22 सीटें लैप्स

मेडिकल कॉलेजों को देरी से मान्यता मिलने के कारण चार साल पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 22 सीटें लैप्स हो गई थीं। दुर्ग, महासमुंद, कोरबा व अन्य कॉलेजों में सेंट्रल पुल व आल इंडिया कोटे की सीटें समय पर नहीं भर पाई थीं। कॉलेजों ने सीटों को कन्वर्ट कर स्टेट कोटे से भरने की मांग एनएमसी से की थी, लेकिन एनएमसी ने मंजूरी नहीं दी थी। इस साल मेरिट सूची में 6400 से ज्यादा छात्रों के नाम है। मेडिकल कॉलेजों में उन्हीं का प्रवेश होगा, जिनका नीट यूजी स्कोर हाई है।

डीएमई डॉ. यूएस पैकरा ने कहा की एडमिशन लेने वाले छात्र वैसे तो एमबीबीएस सीट नहीं छोड़ता, लेकिन अच्छा विकल्प मिलने पर ऐसा कभी-कभार हो जाता है। इसलिए दूसरे व चौथे राउंड में सीट त्यागने वाले छात्रों के लिए जरूरी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। ताकि दूसरे छात्रों का नुकसान न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

रायपुर

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)
रायपुर

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट...(photo-patrika)
रायपुर

‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.