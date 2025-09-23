MBBS Admission 2025: नीट छात्रों के लिए खुशखबरी! 25 साल में एमबीबीएस सीटों में 22 गुना इजाफा

MBBS Admission 2025: प्रदेश में 25 साल में एमबीबीएस सीटें 22 गुना बढ़ गई हैं। जब वर्ष 2000 में राज्य का गठन हुआ, तब एक मेडिकल कॉलेज था। इसमें एमबीबीएस सीटों की संख्या महज 100 थी। अब सीटों की संख्या बढक़र 2180 हो गई हैं। अगले साल 2430 होने की संभावना है। यही नहीं 9 साल पहले सीटों की संख्या 700 थीं। महज 9 साल में भी तीन गुना सीटें बढ़ी हैं। इसका फायदा उन छात्रों को हो रहा है, जो नीट यूजी कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। कट ऑफ भी अच्छा खासा गिरा है। यही नहीं छात्रों को दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।