ITI Admission 2025: आईटीआई प्रवेश के लिए 21 सितंबर तक पंजीयन, जारी हुआ काउंसलिंग शेड्यूल

ITI Admission 2025: छत्तीसगढ़ की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश के लिए सातवें और आठवें चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रिक्त सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा।