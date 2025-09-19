ITI Admission 2025: आईटीआई प्रवेश के लिए 21 सितंबर तक पंजीयन, जारी हुआ काउंसलिंग शेड्यूल

ITI Admission 2025: छत्तीसगढ़ की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश के लिए सातवें और आठवें चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रिक्त सीटों पर प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा।
पूर्व में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यदि अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से प्रोफाइल अपडेट कर संस्था और व्यवसाय की प्राथमिकता क्रम को पुनः चुनना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा।
जारी शेड्यूल के अनुसार, 22 सितंबर को मेरिट सूची जारी होगी। सातवें चरण की चयन सूची 23 सितंबर को जारी होगी और चयनित अभ्यर्थियों को 24 से 25 सितंबर तक संबंधित संस्थाओं में प्रवेश मिलेगा। वहीं, आठवें चरण की चयन सूची 26 और 27 सितंबर को जारी होगी।