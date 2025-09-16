CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं संभाला पद, 17 शिक्षकों का रोका गया वेतन

इनमें 2 व्याख्याता, 6 शिक्षक, 2 प्र.पा.प्राथ.शाला एवं 7 सहायक शिक्षक शामिल हैं। पदभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है और अकार्य दिवस के संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार व्याख्याता के 11 पद एवं शिक्षक पू.मा.शाला के 254 पद जिले में रिक्त नहीं होने के कारण उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद अन्य जिलों के शालाओं में पदांकित किया गया है।