CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं संभाला पद, 17 शिक्षकों का रोका गया वेतन

CG News: युक्तियुक्तकरण के तहत पदभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। वहीं अकार्य दिवस के संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में युक्तियुक्तकरण और काउंसलिंग के बाद कुल 631 अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान की गई थी।
इनमें 86 व्याख्याता, 1 प्र.पा.पू.मा.शाला, 329 शिक्षक, 6 प्र.पा.प्राथ.शाला एवं 209 सहायक शिक्षक शामिल हैं। कुल 366 शिक्षक काउंसलिंग उपरांत जिले में पदांकित किए जा चुके हैं। इनमें 75 व्याख्याता, 1 प्र.पा.पू.मा.शाला, 75 शिक्षक, 6 प्र.पा.प्राथ.शाला एवं 209 सहायक शिक्षक शामिल हैं। जबकि 17 शिक्षकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया।
इनमें 2 व्याख्याता, 6 शिक्षक, 2 प्र.पा.प्राथ.शाला एवं 7 सहायक शिक्षक शामिल हैं। पदभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है और अकार्य दिवस के संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार व्याख्याता के 11 पद एवं शिक्षक पू.मा.शाला के 254 पद जिले में रिक्त नहीं होने के कारण उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद अन्य जिलों के शालाओं में पदांकित किया गया है।