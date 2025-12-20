Air Pollution: सावधान! छत्तीसगढ़ के इस जिले में हवा सेहत के लिए महफूज नहीं, AQI 150 के पार, एंटी-स्मॉग गन बनी शोपीस

हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में एक्यूआई स्टेशन उद्योगों के समीप या चौक पर नहीं, बल्कि ऐसे मार्ग पर लगाया गया है जहां वाहनों की आवाजाही कम है। इसी तरह 32 बंगला क्षेत्र में स्टेशन के आसपास धूल से बचाव के लिए पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। सिविक सेंटर में लगाया गया स्टेशन चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। यदि ये स्टेशन बीएसपी मेन गेट या बोरिया गेट जैसे व्यस्त औद्योगिक इलाकों में लगाए जाते, तो हवा में मौजूद प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती थी।