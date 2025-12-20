Paddy Procurement: धान खरीदी की लिमिट घटाई, टोकन में एक महीने की वेटिंग से किसान परेशान

पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि प्रदेशभर में कुल धान खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें 74 प्रतिशत धान का उठाव उपार्जन केंद्रों से होना बाकी है। प्रदेश के 33 जिलों की सहकारी समितियों में कुल 47.33 लाख टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से 34.23 लाख टन धान का उठाव बाकी है। वर्तमान में सिर्फ 13 लाख टन के करीब धान का परिवहन हो पाया है। सहकारी समितियों के मुताबिक सही समय में उठाव नहीं होने की वजह से अब धान रखने की जगह नहीं बच रही है। इसकी वजह से भी खरीदी प्रभावित हो रही है।