BSP के फैसलों के विरोध में बड़ा कदम! विधायक देवेंद्र 20-21 दिसंबर को करेंगे उपवास आंदोलन, जानें पूरा मामला…

Hunger Strike in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन के कथित जनविरोधी निर्णयों के विरोध में गांधीवादी तरीके से 20 व 21 दिसंबर को सिविक सेंटर, भिलाई चौक पर दो दिवसीय उपवास रखने की घोषणा की है। उपवास से पहले तैयारी के तहत विधायक ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील करते हुए उन्हें पत्र भेजा है।