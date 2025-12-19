BSP के फैसलों के विरोध में बड़ा कदम! विधायक देवेंद्र 20-21 दिसंबर को करेंगे उपवास आंदोलन, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
Hunger Strike in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन के कथित जनविरोधी निर्णयों के विरोध में गांधीवादी तरीके से 20 व 21 दिसंबर को सिविक सेंटर, भिलाई चौक पर दो दिवसीय उपवास रखने की घोषणा की है। उपवास से पहले तैयारी के तहत विधायक ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील करते हुए उन्हें पत्र भेजा है।
विधायक देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि बीएसपी प्रबंधन बजट में कटौती के नाम पर कार्मिकों, ठेका श्रमिकों, सेवानिवृत्त एवं पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा, चिकित्सा और आवास जैसी अनिवार्य
विधायक ने अपने आंदोलन के लिए इंटक, सीटू, एटक, एक्टू, स्टील व ठेका श्रमिक यूनियन, एचएएमएस, भिलाई अनाधिशासी कर्मचारी संघ (बीएकेएस), ऑफिसर्स एसोसिएशन, एससी-एसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन सहित सभी ट्रेड यूनियनों, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील की है।
सुविधाओं में कटौती कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लीज और रिटेंशन स्कीम के तहत आवंटित आवासों की शर्तों में बदलाव कर किराया बढ़ाया गया है, साथ ही लीजधारियों को नोटिस जारी कर आवास खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है।
