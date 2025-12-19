सिर्फ 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा..! सरकारी-निजी स्कूलों के छात्र होंगे शामिल, चयनित छात्रों को PM से मिलने का मौका

सिर्फ 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा(photo-patrika)
Pariksha Pe Charcha 2026: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में बोर्ड परीक्षाओं की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी, वहीं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ होंगी। परीक्षा के दबाव और तनाव को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है।
इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे जिला शिक्षा विभाग ने दुर्ग जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूलों को भेजते हुए अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्षों में जिले के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में खास रुचि दिखाई है। पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय की एक छात्रा की बनाई पेंटिंग को दिल्ली में सराहना मिली थी, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसित किया था।
दुर्ग जिले के तीनों विकासखंडों में हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों की सहभागिता के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम 10 सदस्यों का दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्कूल में परीक्षा पे चर्चा के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों को कार्यक्रम की जानकारी देगा।
स्कूलों में अलग-अलग तिथियों पर विद्यार्थियों को बुलाकर संबंधित गतिविधियों का अभ्यास भी कराया जाएगा। प्राचार्यों और प्रभारियों को आपसी समन्वय के लिए ग्रुप बनाकर नियमित सूचना साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। निबंध और ऑनलाइन क्विज के आधार पर चयनित विजेता छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर पाएंगे। सभी प्रतिभागियों को फरवरी में प्रमाण पत्र मिलेगा।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक छात्र 11 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले छात्रों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य होगा। छात्रों को मेरा स्कूल-मेरी विरासत, भविष्य के संकल्प, अंक नहीं-ज्ञान जरूरी, सोशल मीडिया बनाम सेल्फ स्टडी जैसे विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा।
परीक्षा पे चर्चा 2026 में भाग लेने के लिए छात्र, शिक्षक और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। होम पेज पर उपलब्ध पार्टिसिपेट नाउ लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन एमसीक्यू क्विज में भाग लेना अनिवार्य होगा।
परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसके तहत वे हर साल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों से संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने अनुभवों और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं।
