सिर्फ 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा..! सरकारी-निजी स्कूलों के छात्र होंगे शामिल, चयनित छात्रों को PM से मिलने का मौका

इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे जिला शिक्षा विभाग ने दुर्ग जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूलों को भेजते हुए अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्षों में जिले के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में खास रुचि दिखाई है। पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय की एक छात्रा की बनाई पेंटिंग को दिल्ली में सराहना मिली थी, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसित किया था।