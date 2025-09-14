नशेड़ी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! नशे में स्कूल आए तो हाथ से जाएगी नौकरी, शिक्षा मंत्री का नया आदेश

CG News: राज्य सरकार शराब पीकर स्कूल जाने वाले शिक्षकों पर कड़ाई करने जा रही है। शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की नौकरी से निकलने जैसे सख्त कदम उठाएगी। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर ऐसे शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री यादव ने कहा, एक ओर सरकार शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों में अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की प्रदेशभर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया ऐसे शिक्षक बर्दाश्त नहीं होंगे। इन पर केस दर्ज कराकर और जांच के बाद बर्खास्त भी किया जाएगा।
CG News: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षकों को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती रही है। शराब पीकर स्कूल आने वाले या फिर स्कूल में शराब पीने वाले शिक्षकों के कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल होते रहे हैं। समय-समय पर विभाग ने कई शिक्षकों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया है। अब बर्खास्त करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी करने की तैयारी है।