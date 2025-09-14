नशेड़ी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! नशे में स्कूल आए तो हाथ से जाएगी नौकरी, शिक्षा मंत्री का नया आदेश

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री यादव ने कहा, एक ओर सरकार शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों में अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों की प्रदेशभर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया ऐसे शिक्षक बर्दाश्त नहीं होंगे। इन पर केस दर्ज कराकर और जांच के बाद बर्खास्त भी किया जाएगा।