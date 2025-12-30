INC की सहमति से बड़ा फैसला! 10 पर्सेंटाइल अभ्यर्थियों को भी बीएससी नर्सिंग में मिलेगा एडमिशन

शासन द्वारा नियमों में दी गई यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रभावी होगी। प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।