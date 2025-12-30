30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

INC की सहमति से बड़ा फैसला! 10 पर्सेंटाइल अभ्यर्थियों को भी बीएससी नर्सिंग में मिलेगा एडमिशन

B.Sc Nursing Admission: राज्य में बीएससी नर्सिंग सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए नियमों में राहत दी गई है। अब 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी दाखिले के पात्र होंगे।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 30, 2025

बीएससी नर्सिंग में दाखिला (photo source- Patrika)

बीएससी नर्सिंग में दाखिला (photo source- Patrika)

B.Sc Nursing Admission: राज्य में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में बड़ी शिथिलता देते हुए अब 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित कर दिया है।

भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी) नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है। दरअसल, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पहले निर्धारित अंक अनिवार्य थे, लेकिन रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से परिषद ने पात्रता मानदंडों में छूट देने पर अपनी सहमति जताई है।

B.Sc Nursing Admission: 31 दिसंबर है प्रवेश की अंतिम तिथि

शासन द्वारा नियमों में दी गई यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रभावी होगी। प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के प्रावधानों के तहत यह रियायत दी जा रही है। सभी संबंधित नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि तक योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

Published on:

30 Dec 2025 08:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / INC की सहमति से बड़ा फैसला! 10 पर्सेंटाइल अभ्यर्थियों को भी बीएससी नर्सिंग में मिलेगा एडमिशन

