रायपुर

MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

MD-MS Courses Reopened: गजट नोटिफिकेशन के पांच दिन बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने MD-MS कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)

MD-MS Courses Reopened: गजट नोटिफिकेशन के 5 दिन बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमडी-एमएस कोर्स के लिए शनिवार से दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।

MD-MS Courses Reopened: 8 दिसंबर लास्ट डेट

नीट पीजी क्वालिफाइड छात्र 8 दिसंबर की आधी रात तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के 100 फीसदी स्थानीय आरक्षण को रद्द करने के बाद विभाग ने 22 नवंबर को पंजीयन रोक दिया था। 13 दिनों बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होने से छात्रों को राहत मिली है।

एमबीबीएस पढ़ने वाले स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत

MD-MS Courses Reopened: नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब दूसरे राज्यों में पढ़े स्थानीय छात्रों को एडमिशन में 50 फीसदी सीटें आवंटित की जाएंगी। इतनी ही सीटें प्रदेश के कॉलेजों में पढ़े एमबीबीएस छात्रों को दी जाएंगी। इससे दूसरे राज्यों में एमबीबीएस पढ़ने वाले स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

Published on:

07 Dec 2025 09:24 am

Published on: 07 Dec 2025 09:24 am
Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

