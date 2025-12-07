MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)
MD-MS Courses Reopened: गजट नोटिफिकेशन के 5 दिन बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमडी-एमएस कोर्स के लिए शनिवार से दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।
नीट पीजी क्वालिफाइड छात्र 8 दिसंबर की आधी रात तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के 100 फीसदी स्थानीय आरक्षण को रद्द करने के बाद विभाग ने 22 नवंबर को पंजीयन रोक दिया था। 13 दिनों बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होने से छात्रों को राहत मिली है।
MD-MS Courses Reopened: नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब दूसरे राज्यों में पढ़े स्थानीय छात्रों को एडमिशन में 50 फीसदी सीटें आवंटित की जाएंगी। इतनी ही सीटें प्रदेश के कॉलेजों में पढ़े एमबीबीएस छात्रों को दी जाएंगी। इससे दूसरे राज्यों में एमबीबीएस पढ़ने वाले स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
