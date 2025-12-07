MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

MD-MS Courses Reopened: नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब दूसरे राज्यों में पढ़े स्थानीय छात्रों को एडमिशन में 50 फीसदी सीटें आवंटित की जाएंगी। इतनी ही सीटें प्रदेश के कॉलेजों में पढ़े एमबीबीएस छात्रों को दी जाएंगी। इससे दूसरे राज्यों में एमबीबीएस पढ़ने वाले स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है।