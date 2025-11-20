Rice Mill Registration: चावल जमा नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं! जिले में कई मिलरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Rice Mill Registration: समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू हुए 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक कस्टम मिलिंग के लिए राइसमिलरों का पंजीयन शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में समितियों में धान की आवक तेज होने के बाद समस्या शुरू हो जाएगी। वहीं इस बार जमा करने योग्य चावल की मात्रा का 70 प्रतिशत चावल जमा नहीं करने वाले कई मिलरों के पंजीयन को लेकर पेंच फंसेगा। पिछले कुछ वर्षो से देखा जाए तो कस्टम मिलिंग की स्थिति जिले में खराब है, पुराना सीजन खत्म होने के बाद नया सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन मिलरों का चावल जमा नहीं हो पाता है।