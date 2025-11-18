Dhan Kharidi: नया धान केंद्र खोलो…! 7 गांवों के किसानों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, आमजन को हुए परेशान

किसानों का कहना है कि बांसाला, जुनवानी, चवेला, तुडगे, जातावाड़ा, उत्तामगर और जेपरा गाँवों के किसानों को धान बेचने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और खर्च बढ़ जाते हैं। किसानों का दावा है कि बांसाला में खरीद केंद्र खोलने के लिए बड़ा मैदान, खाद गोदाम और सामुदायिक भवन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदर्शन को महेन्द्रपुर क्षेत्र के किसानों ने भी समर्थन दिया। महेन्द्रपुर के किसानों ने दो दिन पहले मांग को लेकर कोटपारा में चक्काजाम किया था।