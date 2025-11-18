Dhan Kharidi: नया धान केंद्र खोलो…! 7 गांवों के किसानों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, आमजन को हुए परेशान

धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi: धान खरीदी शुरू होने के बाद बांसाला सहित सात गांवों के किसानों ने नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे है। सोमवार करीब 1200 किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए संबलपुर चौक पर 4 घंटे तक चक्काजाम किया। जाम के कारण मानपुर मार्ग पर वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार लग गईं और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा।
किसानों का कहना है कि बांसाला, जुनवानी, चवेला, तुडगे, जातावाड़ा, उत्तामगर और जेपरा गाँवों के किसानों को धान बेचने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और खर्च बढ़ जाते हैं। किसानों का दावा है कि बांसाला में खरीद केंद्र खोलने के लिए बड़ा मैदान, खाद गोदाम और सामुदायिक भवन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदर्शन को महेन्द्रपुर क्षेत्र के किसानों ने भी समर्थन दिया। महेन्द्रपुर के किसानों ने दो दिन पहले मांग को लेकर कोटपारा में चक्काजाम किया था।
किसानों ने बताया कि खेती के दौरान खाद-उर्वरक की कमी से पहले ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब फसल तैयार होने के बाद बिक्री के लिए दूर जाना उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि बांसाला में खरीदी केंद्र खुलने से पूरे क्षेत्र के किसानों को राहत मिलेगी और समय व खर्च दोनों की बचत होगी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख और तहसीलदार सुरेंद्र उर्वसा मौके पर पहुँचे।
Dhan Kharidi: किसानों को समझाने की उनकी कोशिश नाकाम रही। इसके बाद भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी मौके पर पहुँचीं और किसानों का साथ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। कृषि मंत्री से दो बार चर्चा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बांसाला व महेन्द्रपुर दोनों स्थानों पर नए खरीदी केंद्र खोलने की मांग दोहराई।
विधायक के हस्तक्षेप के बाद तहसीलदार ने किसानों को जल्द ही कलेक्टर के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया। जिसके बाद किसानों ने शाम को चक्काजाम समाप्त कर दिया। चेतावनी दी कि यदि बैठक के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
