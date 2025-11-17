Patrika LogoSwitch to English

Road accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता के बेटे की मौत, दोस्तों के साथ घर लौटते पिकअप ने मारी टक्कर

Road accident: पिकअप वाहन में सवार होकर दोस्तों के साथ देर रात घर लौट रहा था भाजपा नेता का पुत्र, भाजपा नेता के घर पर दिनभर लगा रहा लोगों का तांता

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 17, 2025

Road accident

BJP leader's son who died in road accident (Photo- Patrika)

बलरामपुर. रविवार की देर रात सडक़ हादसे में बलरामपुर भाजपा नेता के 17 वर्षीय पुत्र की मौत (Road accident) हो गई। उसकी मौत से पूरे परिवार सदमे में है और मुख्यालय में शोक का माहौल व्याप्त है। दरअसल भाजपा नेता का पुत्र अपने दोस्तों के साथ पिकअप वाहन में सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे पिकअप से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी।

बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 4 निवासी धर्मवीर सोनी पिता दिलीप सोनी 17 वर्ष (Road accident) किसी काम से रविवार को देर शाम अपने दोस्तों के साथ पिकअप वाहन से रामानुजगंज गया था। वह रामानुजगंज से अपना काम खत्म होने के बाद देर रात घर लौट रहा था। इसी बीच ग्राम जामवंतपुर के पास बलरामपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन से जबरदस्त टक्कर हो गई।

भिड़ंत में सामने वाले पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे (Road accident) में धर्मवीर और उसके दोस्त घायल हो गए। सूचना पर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां धर्मवीर की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सोमवार की दोपहर सिंदूर नदी घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया।

बलरामपुर नपा उपाध्यक्ष हैं मृतक के पिता

मृतक धर्मवीर सोनी के पिता दिलीप सोनी वरिष्ठ भाजपा नेता के अलावा वर्तमान में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। सोमवार को दिन भर उनके निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा आम लोगों का तांता शोक जताने के लिए लगा रहा। हादसे (Road accident) की मूल वजह खराब सडक़ एवं वाहन की स्पीड बहुत ज्यादा बताई जा रही है। वहीं दुर्घटना के बाद उसके अन्य दोस्त मौके से फरार हो गए थे।

Road accident: सदमे में परिजन

धर्मवीर सोनी अपने माता-पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके बाद एक बहन और उससे छोटा एक और भाई है, जिसकी उम्र 8 वर्ष है। बड़े पुत्र की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु (Road accident) के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

