Road accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता के बेटे की मौत, दोस्तों के साथ घर लौटते पिकअप ने मारी टक्कर

मृतक धर्मवीर सोनी के पिता दिलीप सोनी वरिष्ठ भाजपा नेता के अलावा वर्तमान में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। सोमवार को दिन भर उनके निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा आम लोगों का तांता शोक जताने के लिए लगा रहा। हादसे (Road accident) की मूल वजह खराब सडक़ एवं वाहन की स्पीड बहुत ज्यादा बताई जा रही है। वहीं दुर्घटना के बाद उसके अन्य दोस्त मौके से फरार हो गए थे।