Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र बंद होने से किसानों का फूटा गुस्सा, स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

पिछले साल कर्रेगांव में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था जिस पर वैकल्पिक व्यवस्था कर भैंसासुर क्षेत्र के ग्राम करेंगांव में पिछले सत्र से धान मण्डी खोला गया था। धान मण्डी में क्षेत्र के सैकड़ो किसानो ने मण्डी के माध्यम से धान बेचा था। इस सत्र में भी धान, मण्डी को शुरू करने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने रखरखाव के लिए साफ-सफाई किया है। अचानक खबर मिलती है कि इस सत्र में धान मण्डी में धान नहीं खरीदा जाएगा और मण्डी को बंद किया जाता है।