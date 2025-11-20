Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र बंद होने से किसानों का फूटा गुस्सा, स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

किसानों ने किया चक्काजाम (photo source- Patrika)
Dhan Kharidi: चार पंचायत के सैकड़ों किसानाें ने ग्राम करेंगांव में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर स्टेट हाइवे 5 में गोल्डन चौक के पास धरने पर बैठ गए। जिससे नारायणपुर और भानुप्रतापपुर दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों ने भाजपा सरकार को कोसते नजर धरने के दौरान सांसद को नींबू काट धान खरीदी केंद्र शुरू करने को कहा। अंतागढ़ विधायक को रायपुरिया विधायक के नारे लगाए गए।
किसानों ने कहा जब तक हमें पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता हम यही टेंट लगाकर रहेंगे और किसी को कुछ होता है उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। (Farmers' Protest) दो दिन पहले चक्काजाम को लेकर किसानों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। शासन प्रशासन का इस पर कोई असर नहीं पड़ा और सैकड़ों किसान बुधवार को अपनी मांग को लेकर स्टेट हाइवे 5 पर धरने पर बैठ गए।
पिछले साल कर्रेगांव में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था जिस पर वैकल्पिक व्यवस्था कर भैंसासुर क्षेत्र के ग्राम करेंगांव में पिछले सत्र से धान मण्डी खोला गया था। धान मण्डी में क्षेत्र के सैकड़ो किसानो ने मण्डी के माध्यम से धान बेचा था। इस सत्र में भी धान, मण्डी को शुरू करने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने रखरखाव के लिए साफ-सफाई किया है। अचानक खबर मिलती है कि इस सत्र में धान मण्डी में धान नहीं खरीदा जाएगा और मण्डी को बंद किया जाता है।
Dhan Kharidi: क्षेत्र के किसानों को भैंसासुर मण्डी ले जाकर धान बेचना पड़ेगा यह बात सुनकर चार पंचायत के सैकड़ों किसान आक्रोशित है। करेंगांव में धान मण्डी को चालू करने की मांग की है। (Paddy Procurement Dispute) उमेश पोटाई का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा।
हम रात दिन सड़क पर बैठ धरना देते रहेंगे। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। स्थानीय विधायक भानुप्रतापपुर विधानसभा में धान खरीदी केन्द्र का शुभारंभ करते दिखते है। वहीं अपने क्षेत्र की किसानों की उन्हें चिंता ही नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रहे है।
