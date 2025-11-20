CG Dhan Kharidi: किसान हुए धोखाधड़ी का शिकार, नर-नारी धान बीज के झांसे में आकर गवाए लाखों

कंपनी के हरि किशन गंगीर ने यह भरोसा दिया था कि धान का उत्पादन न होने पर किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि एक माह के भीतर दी जाएगी। किसानों ने बताया कि उमीद के विपरीत फसल लेने के बाद प्रति एकड़ में महज 1 से 2 क्विंटल का ही उत्पादन हुआ। किसान खेलू राम के अनुसार प्रति एकड़ 40 हजार रुपए से अधिक की लागत लगी, जिससे लाभ की उमीद कर रहे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान प्रमोद कुमार, भोजराम साहू, टेकराम साहू समेत अन्य किसानों ने शिकायत की है कि फसल में 80 फीसदी करगा (खाली दाने) निकले हैं। बचे हुए धान में भी केवल ‘नारी’ का उपज खरीदने का वादा किया गया था।