Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG Dhan Kharidi: किसान हुए धोखाधड़ी का शिकार, नर-नारी धान बीज के झांसे में आकर गवाए लाखों

CG Dhan Kharidi: नुकसान झेल चुके किसान पिछले 6 माह से मुआवजे के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के 10 से अधिक बार चक्कर लगा चुके हैं।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 20, 2025

CG Dhan Kharidi: किसान हुए धोखाधड़ी का शिकार, नर-नारी धान बीज के झांसे में आकर गवाए लाखों

किसान हुए धोखाधड़ी का शिकार (Photo Patrika)

CG Dhan Kharidi: बेमेतरा जिले के बेमेतरा व बेरला ब्लॉक के दर्जनों किसान निजी सीड्स कंपनी के ‘नरनारी’ धान बीज का बेहतर उत्पादन और ऊंचे दामों पर खरीद का झांसा देने वाली योजना के फेर में आकर लाखों रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। कंपनी ने किसानों से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर उपज खरीदने का वादा किया था लेकिन फसल खराब होने के बाद कंपनी के जिमेदार और कृषि विभाग के अधिकारियों के सामने आने से बच रहे हैं।

जिले के करीब 300 एकड़ रकबे में नरनारी धान की फसल लेने वाले 30 से अधिक किसान इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। नुकसान झेल चुके किसान पिछले 6 माह से मुआवजे के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के 10 से अधिक बार चक्कर लगा चुके हैं। कृषि विभाग ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए बेरला पुलिस को पत्र जारी कर दिया है।

100 रुपए के स्टांप पर हुआ था अनुबंध

निजी सीड्स कंपनी ने ग्राम सोढ़, केशडबरी, पहंदा, बावनलाख, हडुवा, मौहाभाठा, निनवा, सल्धा, देवरबीजा और अन्य गांवों के लगभग 30 किसानों के साथ स्टांप पेपर पर अनुबंध किया था। कंपनी ने रबी सीजन के दौरान प्रति एकड़ 12 से 14 क्विंटल उत्पादन का दावा किया था। वहीं फसल तैयार होने पर किसानों से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया गया था, जिससे सामान्य धान की आय 48 हजार रुपए प्रति एकड़ की तुलना में सवा लाख रुपए प्रति एकड़ तक की आय होने का अनुमान था।

क्षतिपूर्ति का आश्वासन

कंपनी के हरि किशन गंगीर ने यह भरोसा दिया था कि धान का उत्पादन न होने पर किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि एक माह के भीतर दी जाएगी। किसानों ने बताया कि उमीद के विपरीत फसल लेने के बाद प्रति एकड़ में महज 1 से 2 क्विंटल का ही उत्पादन हुआ। किसान खेलू राम के अनुसार प्रति एकड़ 40 हजार रुपए से अधिक की लागत लगी, जिससे लाभ की उमीद कर रहे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान प्रमोद कुमार, भोजराम साहू, टेकराम साहू समेत अन्य किसानों ने शिकायत की है कि फसल में 80 फीसदी करगा (खाली दाने) निकले हैं। बचे हुए धान में भी केवल ‘नारी’ का उपज खरीदने का वादा किया गया था।

किसानों ने लगाई न्याय की गुहार

प्रभावित किसानों ने बीज उत्पादक कंपनी के खिलाफ सत कार्रवाई की मांग की है और जिले में इस कंपनी के प्रोडक्ट पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि धमधा क्षेत्र में भी इसी तरह के प्रकरण सामने आए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 12:53 pm

Published on:

20 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Dhan Kharidi: किसान हुए धोखाधड़ी का शिकार, नर-नारी धान बीज के झांसे में आकर गवाए लाखों

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धर्मांतरण के विरोध में गरमाया माहौल, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

CG News: धर्मांतरण के विरोध में गरमाया माहौल, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन
बेमेतरा

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 8 जुआरी गिरफ्तार, 2.09 लाख रुपए की सामग्री जब्त

बेमेतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त

CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त
बेमेतरा

बेमेतरा में छत्तीसगढ़ बाँस तीर्थ संकल्पना समारोह भव्यता के साथ सम्पन्न, भारत के सबसे ऊँचे 140 फीट बैम्बू टावर पर मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण

बेमेतरा में छत्तीसगढ़ बाँस तीर्थ संकल्पना समारोह भव्यता के साथ सम्पन्न, भारत के सबसे ऊँचे 140 फीट बैम्बू टावर पर मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण
बेमेतरा

CG News: 1200 से अधिक झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान, कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद, जिम्मेदार चैन की नींद सो रहे

CG News:1200 से अधिक झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान, कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद, जिम्मेदार चैन की नींद सो रहे
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.