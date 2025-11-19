PM Kisan Yojana: रिमोट दबाते ही किसानों को मिलेगी खुशखबरी, PM मोदी आज रिलीज करेंगे सम्मान निधि की नई किस्त

PM किसान योजना की 21वीं किस्त आज जारी (photo source- Patrika)
PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: आज (19 नवंबर) छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। यह धनराशि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए देशभर के किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के 24.17 लाख से ज़्यादा किसानों को इस साल 494 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। मुख्य कार्यक्रम धमतरी के एकलव्य खेल मैदान परिसर में आयोजित होगा। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी कैबिनेट मंत्री और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे।
वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत चक्रीय निधि 17357 समूह को लगभग 286 करोड़ का वितरण भी करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कृषि से जुड़े विभागों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आधारित स्टॉल भी कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाएंगे और वाटरशेट कभी प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है।
पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है। आज इस योजना की 21वीं किस्त आने वाली है। अप्रैल-जुलाई (FY26) वाली किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को पैसा मिला था। वहीं दिसंबर-मार्च 2024-25 वाली किस्त में 10.68 करोड़ किसानों के खातों में रकम गई थी।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग