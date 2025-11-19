PM Kisan Yojana: रिमोट दबाते ही किसानों को मिलेगी खुशखबरी, PM मोदी आज रिलीज करेंगे सम्मान निधि की नई किस्त

वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत चक्रीय निधि 17357 समूह को लगभग 286 करोड़ का वितरण भी करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कृषि से जुड़े विभागों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आधारित स्टॉल भी कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाएंगे और वाटरशेट कभी प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है।