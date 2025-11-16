CG News: पहले कुछ नहीं जानती थी सविता अब बन गई कृषि मित्र, जैविक खेती के गुर सिखा रही, देती है कानून की जानकारी

CG News: @ सरिता दुबे। एक समय ऐसा भी था जब गरियाबंद के कोड़मल गांव की सविता साहू कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब वही सविता कई गांव की महिलाओं को जैविक खेती सिखा रही हैं। 25 साल की उम्र में पति के न रहने पर अपने तीन बच्चों की जिमेदारी उठाना सविता को असंभव लग रहा था, क्योंकि वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उन्हें शासन की किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था। साल 2016 में लोक आस्था सेवा संस्थान से सविता के जुड़ाव ने उसका जीवन इस कदर बदला कि वो सशक्त बन अब अपनी जैसी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।