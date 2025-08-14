Chhattisgarh News: 2 युवक गिरफ्तार… शराब पीकर बस स्टैंड में मचा रहे थे हुल्लड़

गिरफ्तार आरोपियों के नाम पंकज कुमार साहू (25) निवासी ग्राम लखनपुरी और नासिर खान (24) निवासी अन्नपूर्णापारा हैं। शहर में लगातार गश्त और निगरानी की यह कार्रवाई ,भ,भव्ब इंदिरा कल्याण एलेसेला के निर्देशन, ,,भव्ब आकाश श्रीश्रीमालस़पी दिनेश कुमार सिन्हा और एसडीओपी मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने बताया कि दिन-रात की गश्त के दौरान लगातार लोगों से संपर्क बनाया जा रहा है।