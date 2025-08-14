Chhattisgarh News: 2 युवक गिरफ्तार… शराब पीकर बस स्टैंड में मचा रहे थे हुल्लड़

Chhattisgarh News: कांकेर जिले में सार्वजनिक जगहों पर हुल्लड़बाजी और नशाखोरी करने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। कांकेर थाने की पेट्रोलिंग टीम ने बस स्टैंड पंडरीपानी क्षेत्र से दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जो नशे की हालत में लोगों को परेशान कर रहे थे।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम पंकज कुमार साहू (25) निवासी ग्राम लखनपुरी और नासिर खान (24) निवासी अन्नपूर्णापारा हैं। शहर में लगातार गश्त और निगरानी की यह कार्रवाई ,भ,भव्ब इंदिरा कल्याण एलेसेला के निर्देशन, ,,भव्ब आकाश श्रीश्रीमालस़पी दिनेश कुमार सिन्हा और एसडीओपी मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने बताया कि दिन-रात की गश्त के दौरान लगातार लोगों से संपर्क बनाया जा रहा है।
मोहल्ले वालों ने शिकायत दी कि कुछ युवक बस स्टैंड के पास नशे की हालत में गाली-गलौज और हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ा। दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा में इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है।
Chhattisgarh News: कार्रवाई में टीआई मनीष नागर, हैड कॉन्स्टेबल हितेश्वरी चेलक, कौशल साहू, श्रवण ठाकुर, देवेन्द्र मंडावी और लक्ष्मीनारायण शोरी की भूमिका रही। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।