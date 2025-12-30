CG Employees Strike: सभी विभागों में ठप रहा काम, हड़ताल में अधिकारियों को भी बाहर रोका गया

तृतीय वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल का असर रायपुर के सरकारी कार्यालयों में नजर आया। इससे कामकाज नहीं हो पाया। केवल अफसर फाइल निपटाते नजर आए। सोमवार को तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, रजिस्ट्री सहित अन्य सरकारी विभागों के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों ने काम नहीं किया। सभी हड़ताल पर चले गए। इससे उन विभागों का कामकाज प्रभावित रहा।