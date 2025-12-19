19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भिलाई

Bhilai News: भिलाई में दर्दनाक हादसा, जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढही, मची चीख-पुकार

Bhilai News: पुलिस ने बिना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार किए, लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है।

भिलाई

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

Bhilai News: भिलाई में दर्दनाक हादसा, जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढही, मची चीख-पुकार

जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढही (Photo video SS)

Bhilai News: भिलाई में जर्जर बिल्डिंग की दीवार अचानक ढहने से मलबे के नीचे एक युवक दब गया। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार किए, लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है।

पूरा मामला पुरानी भिलाई के सीएसईबी कॉलोनी का है। यहाँ अचानक जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से मलबे के नीचे एक युवक दब गया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज, पुलिस स्टाफ आरक्षक बंटी सिंह एवं पोषण साहू तत्काल मौके पर पहुंचे।

इसके बाद बिना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार किए, लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। एम्बुलेंस न होने के कारण थाना प्रभारी ने घायल युवक को गोद में लेकर गाड़ी तक पहुंचाया।

पुलिस की तुरंत कार्रवाई से बची युवक की जान

टीआई भारद्वाज ने बताया कि घायल युवक की पहचान अमर माया पिया, निवासी अटल निवास के रूप में हुई है। हादसे में उसके पैर में गंभीर चोट आई है और उसका पैर फ्रैक्चर है।

पुलिस की तुरंत की गई कार्रवाई से युवक की जान बच गई। इस घटना में पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता को देखकर पुरानी भिलाई थाना पुलिस की हर कोई तारीफ कर रहा है।

Published on:

19 Dec 2025 03:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: भिलाई में दर्दनाक हादसा, जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढही, मची चीख-पुकार

