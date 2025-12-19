Bhilai News: भिलाई में दर्दनाक हादसा, जर्जर बिल्डिंग की दीवार ढही, मची चीख-पुकार

Bhilai News: भिलाई में जर्जर बिल्डिंग की दीवार अचानक ढहने से मलबे के नीचे एक युवक दब गया। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार किए, लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है।