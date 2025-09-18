मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से नया सेशन शुरू, सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश जारी

इन सीटों को भरने के लिए 13 सितंबर से दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई है, जो शनिवार को खत्म भी हो गई। 700 में बीडीएस की 396 सीटें खाली है। एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार क्लास शुरू करना अनिवार्य है। जो छात्र बाद में आएंगे, वे पहले के छात्रों से सीखेंगे या उनके लिए अतिरिक्त क्लास लगाने की कोई योजना नहीं होती। प्रदेश में 23 अगस्त को पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई थी। हालांकि देशभर में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने के कारण काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। प्रदेश में भी तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ी हैं।