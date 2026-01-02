Mitanin Incentive: मितानिन संगठन का अल्टीमेटम… समय पर भुगतान नहीं तो आंदोलन तय

ज्ञापन में संगठन ने कहा कि पिछले एक साल से मितानिनों को समय पर उनका इंसेंटिव नहीं मिला है। कई मितानिनों से बिना पेमेंट के काम करवाया जा रहा है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उसी काम के लिए पेमेंट किया जा रहा है। पिछले चार महीनों से मितानिनों के इंसेंटिव का राज्य और केंद्र का हिस्सा पेंडिंग है, और सिस्टम अपडेट का हवाला देकर पेमेंट में देरी की जा रही है।