रायपुर

Mitanin Incentive: मितानिन संगठन का अल्टीमेटम… समय पर भुगतान नहीं तो आंदोलन तय

Mitanin Incentive: कांकेर जिले की मितानिनें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। मितानिन संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 3 जनवरी तक भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 02, 2026

मितानिन आंदोलन (photo source- Patrika)

मितानिन आंदोलन (photo source- Patrika)

Mitanin Incentive: कांकेर जिले में काम करने वाली मितानिनों को समय पर इंसेंटिव न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ मितानिन नागरिक जागरूकता संगठन, कांकेर जिले ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की। उन्होंने 3 जनवरी तक पेंडिंग इंसेंटिव का पेमेंट न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।

ज्ञापन में संगठन ने कहा कि पिछले एक साल से मितानिनों को समय पर उनका इंसेंटिव नहीं मिला है। कई मितानिनों से बिना पेमेंट के काम करवाया जा रहा है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उसी काम के लिए पेमेंट किया जा रहा है। पिछले चार महीनों से मितानिनों के इंसेंटिव का राज्य और केंद्र का हिस्सा पेंडिंग है, और सिस्टम अपडेट का हवाला देकर पेमेंट में देरी की जा रही है।

Mitanin Incentive: संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि तय तारीख पर इंसेंटिव राशि का पेमेंट नहीं होने से मितानिनों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके परिवार पर असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ मितानिन नागरिक जागरूकता संगठन ने मांग की है कि 3 जनवरी 2026 तक सभी पेंडिंग इंसेंटिव राशि (राज्य और केंद्र का हिस्सा) का पेमेंट किया जाए।

संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा तक पेमेंट नहीं किया गया तो मितानिनें सड़कों पर उतरकर विरोध करने को मजबूर होंगी, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा।

Published on:

02 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mitanin Incentive: मितानिन संगठन का अल्टीमेटम… समय पर भुगतान नहीं तो आंदोलन तय

