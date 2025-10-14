त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट, पानी और मसालों के लिए गए नमूने

Diwali Festival 2025: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में त्योहारों के अवसर पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न दुकानों और होटलों में छापेमारी करके अमानक और मिलावटी सामान जब्त किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया।