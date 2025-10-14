त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट, पानी और मसालों के लिए गए नमूने

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे(photo-patrika)
Diwali Festival 2025: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में त्योहारों के अवसर पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न दुकानों और होटलों में छापेमारी करके अमानक और मिलावटी सामान जब्त किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया।
इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और मिलावट रोकने वाले नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।
इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों पर जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
