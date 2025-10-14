Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट, पानी और मसालों के लिए गए नमूने

Diwali Festival 2025: जांजगीर-चांपा जिले में त्योहारों के अवसर पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई की।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे(photo-patrika)

त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे(photo-patrika)

Diwali Festival 2025: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में त्योहारों के अवसर पर खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न दुकानों और होटलों में छापेमारी करके अमानक और मिलावटी सामान जब्त किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया।

इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और मिलावट रोकने वाले नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

Diwali Festival 2025: इन जगहों का सामान को मौके पर किया नष्ट

  • बलौदा: होटल से नारियल लड्डू और मैदा जब्त किए गए।
  • अकलतरा: धनिया और मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए।
  • नवागढ़ और बम्हनीडीह: पानी के नमूने लिए गए।

इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों पर जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

  • त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • अमानक सामान का तुरंत नष्ट करना।
  • नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजना।
  • दुकानदारों और होटलों को नियमों के प्रति जागरूक करना।
  • यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने और मिलावट रोधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / त्योहारों में मिलावट रोकने FSSAI की बड़ी कार्रवाई! दुकानों में छापे, अमानक सामान नष्ट, पानी और मसालों के लिए गए नमूने

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board (Image Source: Gemini)
जांजगीर चंपा

Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

राशनकार्ड (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.